ULTIM’ORA – Edin Dzeko ancora positivo al tampone: rischia di saltare anche il Napoli!

Edin Dzeko ancora positivo al tampone: a rischio anche la gara contro il Napoli!

Terzo tampone positivo per Edin Dzeko, che non sarà così a disposizione di Fonseca quest’oggi all’Olimpico per la gara contro il Parma. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche il successivo match di campionato contro il Napoli è a rischio. L’attaccante, infatti, anche nel caso di una prossima (“spariamo”, ndr) negatività al tampone, difficilmente sarà in grado di affrontare il match del San Paolo dopo una situazione fisico-atletica non proprio normalissima.

