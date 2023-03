Pioli: “Napoli squadra forte, io preferisco festeggiare dopo…”

Stefano Pioli sul sorteggio Champions che ha decretato Napoli-Milan ai quarti di finale

Ai quarti di finale di Champions League sarà Napoli contro Milan. Stefano Pioli, allenatore dei rossoneri, ha detto la sua sul sorteggio nella conferenza stampa pre-Udinese.

Queste le sue parole:

“La Champions è un obiettivo, noi pensiamo di arrivare fino in fondo… perché dovremmo pensare di non doverci riuscire? Abbiamo giocato ad alti livelli, ma ora è troppo importante fare punti in campionato.

Qualcuno a Napoli ha esultato per aver pescato il Milan, le da fastidio? Io preferisco festeggiare sempre dopo e non prima delle partite.

Spalletti? Non credo che mi scriverà (sorride, ndr). Ho un ottimo rapporto con lui. Ci incontreremo prima in campionato. Il campionato è diverso dalla Champions. Ora pensiamo al campionato visto che arriviamo da una sconfitta e un pareggio.

Come abbiamo vissuto il sorteggio? Ci stavamo allenando. Qualsiasi avversario sarebbe stato difficile. Siamo ai quarti, sono tutti forti. Vogliamo andare avanti. Il Napoli è forte, sta dominando in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan“.

