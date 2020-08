Pistocchi: “Cessioni? Solita politica di ADL, scordiamoci di vincere in breve tempo”

Calciomercato Napoli, Maurizio Pistocchi scettico sulle trattative degli azzurri

Notizie calcio Napoli – Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma “Radio Goal” commentando le trattative di mercato della SSC Napoli. Ecco quanto ha dichiarato:

“Al momento è tutto molto complicato, difficile immaginare che Napoli sarà. Sicuramente è una squadra che andrà rinforzata ma sento parlare di cessioni: io francamente non vedo tanti giocatori più forti di Koulibaly ed Allan. Questa è la politica sempre impostata da De Laurentiis, ma con 140 milioni mi domando come si muoverà? Magari andrà a prendere campioni giovani, ma poi hanno bisogno di crescere. Con questo tipo di politica scordiamoci che si possa vincere qualcosa di importante in breve tempo, non vorrei essere nei panni di Gattuso”.

