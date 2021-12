Pistocchi: “Contro la Lazio ho rivisto un Napoli ai livelli di Sarri”

Maurizio Pistocchi commenta la sfida tra Napoli e Lazio: “Contro la Lazio ho rivisto un Napoli ai livelli di Sarri, il più bello tecnicamente parlando”.

Maurizio Pistocchi è intervenuto a TMW Radio per parlare della sfida tra Napoli e Lazio:

“Credo che Sarri, come ha fatto alla Juventus, si adatterà per raggiungere un risultato, ma credo che la Lazio lo aiuterà rafforzando la rosa. Se una società è sana e ha possibilità, può fare una campagna di rafforzamento adeguata. Penso che il lavoro fatto da Sarri a Napoli è sotto gli occhi di tutti. Basti vedere Koulibaly, Jorginho, Higuain, Mertens e i loro numeri. Dopo Maradona, il Napoli più bello tecnicamente parlando è quello di Sarri. L’altra sera l’ho rivisto a quel livello. Vuol dire che è stato fatto un lavoro in profondità che è rimasto. A volte ci si sofferma solo sul risultato”.

