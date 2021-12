Gasperini: “Napoli-Atalanta sfida scudetto? Le posizioni testimoniano”

Gian Piero Gasperni è intervenuto ai microfoni di DAZN, dopo la vittoria con il Venezia: “Col Napoli gara importante. Sfida scudetto? Le posizioni testimoniano”.

Queste le parole di Gian Piero Gasperini nel post-partita:

“Napoli-Atalanta sarà una sfida scudetto? È una gara importante perché quando giochiamo contro le big è un modo per vedere a che livello siamo. Ci siamo decisamente avvicinati alle zone alte della classifica, lo testimoniano le nostre posizioni. Contro il Napoli sarà una partita importante, soprattutto per metterci alla prova. Ci siamo avvicinati ai quartieri alti della classifica negli ultimi anni. Scudetto? Non credo che possa riguardarci in questo momento, Napoli, Milan e Inter hanno dimostrato per ora di poter veramente lottare per vincere il campionato. Noi abbiamo ancora degli step da fare per arrivare a quello”.

