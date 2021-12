Napoli: Mertens vuole restare in azzurro, ecco quando si deciderà per il rinnovo

L’attaccante belga spera nel rinnovo con il Napoli

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna parla di Dries Mertens. La volontà del giocatore sarebbe quella di rimanere a Napoli. Ma il suo contratto, che attualmente prevede un ingaggio di 4.8 milioni l’anno, scade nel 2022. Stando a quanto si legge, nel contratto di Dries ci sarebbe una clausola che gli permetterebbe di restare per un altro anno alle stesse cifre. Questa clausola può essere esercitata entro giugno ma è necessario tenere a mente che la priorità del club partenopeo rimane quella di ridurre il monte ingaggi. La scelta sull’eventuale rinnovo verrà presa in primavera, anche in base alla qualificazione o meno alla prossima Champions League.

