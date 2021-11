Stando a quanto riportato da l’edizione odierna de La Repubblica, anche il Napoli rischia con le plusvalenze.

La redazione del quotidiano mette in evidenza che oltre alla Juventus ci sono anche Atalanta, Inter, Genoa, Sampdoria ed il Napoli. Il club di De Laurentiis è sotto la lente di ingrandimento per il trasferimento di Victor Osimhen per il quale il Lille ha accettato una valutazione di circa 20 milioni di euro per calciatori ai margini del calcio professionistico.