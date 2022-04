La Gazzetta dello Sport – Fabian Ruiz, futuro in Spagna: nessuno spiraglio per il rinnovo.

Fabian Ruiz nel mirino di Carlo Ancelotti. La prossima estate, con molta probabilità il centrocampista azzurro approderà in Spagna:

“Nei mesi scorsi veniva considerata una priorità quella di non lasciarsi sfuggire Fabian Ruiz, vista la scadenza del 2023 nel suo legame col Napoli. Non si sono però aperti spiragli concreti per un eventuale rinnovo dello spagnolo.

Così l’estate in arrivo diventa il bivio per il suo futuro a Napoli, per non correre il rischio da parte del club di perderlo poi da svincolato. I recenti problemi di condizione non possono offuscare la stagione dell’ex Betis che, sotto la guida di Spalletti, è riuscito a brillare da regista come pure da goleador (sei reti, tutte realizzate da fuori area). A 26 anni Fabian Ruiz cerca la rampa per far decollare definitivamente la propria carriera. E si sta guardando attorno. Col desiderio di tornare in Spagna. Per il salto in un top club. Il suo nome è stato accostato al Real Madrid attraverso anche la stima che Carlo Ancelotti coltiva nei suoi confronti da quando nel 2018 lo fece arrivare a Napoli”.

