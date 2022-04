Caso plusvalenze: il motivo che potrebbe creare problemi nella gestione del mercato

Corriere della Sera – Caso plusvalenze: il motivo che potrebbe creare dei problemi di gestione ordinaria, compreso il mercato.

Il processo da remoto, dopo le richieste avanzate ieri dalla Procura e le arringhe difensive per il Novara, Empoli, Pisa, Pescara e Parma, andrà avanti ancora oggi. Tuttavia, il quotidiano prova a spiegare le conseguenze di eventuali divieti come da prima richiesta della Procura.

“Quando sarà la volta dei difensori, tra gli altri, di Juventus e Napoli. Dovranno provare a opporsi a una richiesta di condanna che, in pratica, vedendo chiamati in causa tutti e due i vertici societari, potrebbe creare dei problemi di gestione ordinaria, compreso il mercato. Si renderebbe necessaria la scelta di un tesserato non coinvolto nel processo, che possa firmare i documenti ufficiali e partecipare alle riunioni in Lega“.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Caso Plusvalenze, legale SSC NAPOLI: “Siamo sorpresi! Osimhen vale oltre i 100 milioni”

Dalla Spagna: forte interesse del Napoli per Broja

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Renzi boccia la riforma del Csm. E spuntano nuovi ‘nodi’