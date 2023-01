Difesa Sampdoria in emergenza, le mosse contro il Napoli

La Gazzetta dello Sport riporta le probabili mosse della Sampdoria in vista della gara del prossimo 8 gennaio contro il Napoli.

È quasi tutto pronto per Sampdoria-Napoli, sfida che avrà luogo allo Stadio Luigi Ferraris in occasione della giornata numero diciassette del campionato di Serie A. La Gazzetta dello Sport si concentra soprattutto sul club blucerchiato, in particolare sulle mosse di Dejan Stankovic. La Sampdoria deve fare i conti con qualche giocatore indisponibile, ma il tecnico avrebbe comunque deciso come agire contro gli azzurri.

“Murillo centrale e Nuytinck a sinistra, se dovesse recuperare Colley, o l’olandese centrale se toccasse invece a Murru una maglia da titolare. Certo è che dover rinunciare probabilmente al polacco all’antivigilia di una gara così delicata complica non poco i piani del tecnico serbo, che deve già fare i conti con l’infermeria piena. Ma spera, lo stesso Stankovic, che l’effetto della vittoria contro il Sassuolo possa dare una spinta in più a Gabbiadini e compagni.”

Fonte foto: Instagram, @sampdoria

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Di Maria via dalla Juventus? Le parole dell’allenatore del Rosario Central

Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni, Kvara verso la panchina

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Crescono nel 2022 incidenti stradali e vittime +11,1%