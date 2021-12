Caso Osimhen – Tensione per la Coppa d’Africa: l’attaccante vuole partire

Caso Osimhen – Tensione tra il club e l’attaccante: il giocatore spinge per la Coppa d’Africa.

La Gazzetta dello Sport torna a parlare del malcontento di Victor Osimhen, che in seguito al brusco scontro con Skriniar si è ritrovato a combattere contro un brutto infortunio. La convocazione per la Coppa d’Africa è arrivata e l’attaccante spinge per poter rispondere alla convocazione. Tuttavia gli azzurri chiedono cautela ed esigono che Victor recuperi al massimo prima di ritornare in campo ed evitare di rischiare un nuovo infortunio.

Un quadro più completo vi sarà quando il professor Tartaro effettuerà una nuova visita di controllo. Questa un’ipotesi che la Nigeria potrebbe prendere in considerazione ed attendere qualche settimana prima di definire l’inserimento del giocatore in lista ed averlo a disposizione per eventuali semifinali.

