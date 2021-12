Cannavaro: “Napoli sfortunato contro Empoli e Spezia, troppi infortuni pesanti”

Il campione del mondo dice la sua sul complicato momento dei partenopei

Fabio Cannavaro ha rilasciato delle dichiarazioni al Corriere dello Sport. Nel suo intervento l’ex capitano azzurro ha parlato dell’attuale momento del Napoli e delle sue ambizioni per la sua carriera da allenatore.

Queste le sue parole:

“In questi mesi ho ricevuto tante proposte, in particolare dall’Asia, ma ora voglio misurarmi con l’Europa. Sono stato un mese a Londra, mia figlia vive lì, ho conosciuto un sacco di persone e iniziato una collaborazione con Pini Zahavi. Mi sono dato un tempo, sto fermo fino a dicembre, poi comincio a girare per campi d’allenamento.

Ho parlato con Tuchel per seguire il Chelsea, con Guardiola per il City, e mi piacerebbe poter vedere Spalletti a Castel Volturno. Per ora ci sono passato solo in bici. E non mi sono fermato. Lo seguivo anche alla Roma. Ha dei concetti nei quali mi ritrovo perfettamente.

Ho visto spesso il Napoli, anche quando ha perso ha sempre giocato. Con l’Empoli e lo Spezia Luciano è stato sfigato: gli hanno portato via i tre punti senza tirare in porta. Tutti a dire che doveva mettere Mertens, che non doveva togliere Zielinski. Chi è sceso in campo ha tirato la carretta. Purtroppo gli infortuni sono stati pesantissimi“.

