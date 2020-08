Ultim’ora – Infortunio Insigne: ottime speranze di vederlo in campo a Barcellona

Lorenzo Insigne dovrebbe far parte della spedizione napoletana in Spagna

Sono ore di trepidazione in casa Napoli per l’infortunio occorso a Lorenzo Insigne nella parte finale dell’incontro di ieri sera contro la Lazio. Da Castelvolturno arrivano buone notizie e filtra grande ottimismo. Secondo quanto dichiarato da Ciro Venerato ai microfoni di Calcionapoli24, il recupero procede bene perchè dovrebbe trattarsi di una semplice contrattura che non impedirebbe, quindi, al capitano del Napoli di scendere in campo sabato prossimo a Barcellona per il ritorno dell’ottavo di finale di Champions contro i blaugrana.