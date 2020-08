Rinnovo Gattuso, ecco le richieste del tecnico azzurro

Le richieste di Gattuso per il rinnovo

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il Napoli vuole rinnovare il contratto di Gattuso. Dal canto suo il tecnico ha avanzato delle richieste alla società azzurra, tra cui quella di non inserire clausole unilaterali al contratto. Al suo arrivo il tecnico le aveva accettate per la troppa fretta di iniziare la sua avventura in azzurro, ma dopo la buona seconda parte di campionato preferirebbe eliminarle. De Laurentiis ha intenzione di prolungare l’attuale contratto fino a Giugno 2023, con le parti che dopo Barcellona-Napoli torneranno a parlarne.

