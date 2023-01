Di Maria via dalla Juventus? Le parole dell’allenatore del Rosario Central

L’avventura italiana di Angel Di Maria potrebbe già essere vicina alla conclusione

Il capitolo Juventus vicino alla fine per Angel Di Maria? In tal senso potrebbero essere un indizio le parole di Miguel Angel Russo, allenatore del Rosario Central, ai microfoni di D Sport Radio sul possibile ritorno in Argentina del “Fideo”.

Queste le sue parole:

“Di Maria? Se verrà, dovremo fargli trovare una squadra competitiva. Prima o poi tornerà, sono sicuro. Siamo molto contenti per il suo Mondiale. Il dialogo continua. Sappiamo che dobbiamo costruire una buona struttura di squadra perché possa venire a chiudere la sua carriera al Central. Se lo merita per tutto quello che ha fatto. Dobbiamo provarci. Nel calcio argentino accadono spesso queste cose. Con tutti i giovani che il Central rivela e poi vende, bisogna essere bravi a riportarlo qui. Si può fare”.

Fonte foto: Instagram @angeldimariajm

