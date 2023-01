Sampdoria-Napoli: le probabili formazioni, Kvara verso la panchina

Le probabili formazioni di Sampdoria-Napoli

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna tenta di anticipare le mosse di Luciano Spalletti e Dejan Stankovic per la gara di domenica prossima tra Sampdoria e Napoli. Per gli azzurri riconfermato in toto l’undici che ha giocato contro l’Inter, eccezion fatta per Raspadori al posto di Zielinski e Elmas in favire di Kvaratskhelia, apparso non in gran forma contro i nerazzurri.

Queste le probabili formazioni:

SAMPDORIA (3-4-1-2): Audero; Murillo, Colley, Nuytinck; Leris, Vieira, Rincon, Augello, Verre; Lammers, Gabbiadini

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Politano, Raspadori, Elmas; Osimhen

