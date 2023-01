Sacchi contro Kvaratskhelia: “Contro l’Inter sembrava suo fratello”

Arrigo Sacchi critica la prestazione dell’azzurro

Il Napoli ha rimediato contro l’Inter la sua prima sconfitta in campionato della stagione. Uno degli azzurri che più ha deluso è stato Khvicha Kvaratskhelia. Arrigo Sacchi ne ha parlato in uno suo intervento al Corriere della Sera.

Queste le sue parole:

“Il campionato è riaperto? Direi proprio di sì. L’ha sorpresa un Napoli così timido? Alcuni giocatori non sembravano quelli che abbiamo visto finora: mi sono chiesto se Kvaratskhelia fosse il fratello gemello. E’ il Milan l’anti-Napoli? Acquisire una mentalità vincente non è facile. Questi ragazzi hanno compiuto un capolavoro l’anno scorso e stanno cercando di ripetersi: dovranno fare qualche sforzo per essere un collettivo”.

