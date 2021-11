Vergogna a Firenze: “Perché non possono chiamare KK scimmia? È nero”

Vergogna a Radio24, durante la trasmissione ‘La Zanzara’ un tifoso interviene: “Tutti sono arrabbiati perché hanno chiamato Koulibaly scimmia. E’ nero, come dovevano chiamarlo?”.

L’assurda telefonata che ha lasciato tutti a bocca aperta. Un tifoso della Fiorentina si lascia andare ad alcune esternazioni poco condivisibili sulla vicenda di Greta Baccaglia e lancia una dura provocazione al Napoli: “Ma mettetevi nei panni dei tifosi della Fiorentina, perdiamo all’ultimo minuto e questa fuori allo stadio ti chiede ‘Cosa ne pensi della partita?’. Ma cosa ne devono pensare? Rideva anche lei, quella non è violenza sessuale. La violenza sessuale è altro.

Come la questione Koulibaly, che tutti si sono arrabbiati perché lo hanno chiamato Scimmia. È nero, come dovevano chiamarlo?!” ha proseguito il tifoso in riferimento ai vergognosi fatti di Fiorentina-Napoli.

