Caso plusvalenze, commentano i pm: “È un sistema malato!”

I pm di Torino commentano l’indagine relativa ai conti della Juventus e al sistema legato alle plusvalenze: “È un sistema malato quello che emerge dalle intercettazioni telefoniche”.

Tuttosport, nella sua edizione odierna, riporta il commento dei pm di Torino sul cado Juventus, relativo ai conti del club bianconero e del sistema legato alle plusvalenze per far quadrare i conti che sta coinvolgendo anche altri club di Serie A e B: “È un sistema malato quello che emerge dalle intercettazioni telefoniche dei dirigenti della Juventus. L’inchiesta penale è praticamente chiusa, ma invieremo gli atti alla procura sportiva e non solo sui bianconeri. Una nuova calciopoli? Noi ci occupiamo di reati, questa è una valutazione che dovrà fare la giustizia sportiva“.

