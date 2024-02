Pistocchi: “Ancora due rigori non fischiati al Napoli e all’Inter: Rocchi deve spiegare”

Pistocchi, denuncia i casi arbitrali legati ai rigori non fischiati al Napoli e all’Inter

Maurizio Pistocchi, su Twitter ha commentato i casi arbitrali legati ai rigori non fischiati al Napoli e all’Inter: Napoli-Hellas Verona manca un rigore netto non ravvisato dall’arbitro Piccinini e neanche dal VAR per un fallo di Cabal su Kvaratskhelia. Il giornalista evidenzia l’errore mostrando il fermoimmagine dell’episodio sui social e commenta così:

Pistocchi:

“Nell’ultima di campionato due interventi in piena area di rigore, di Cabal su Kvaratskhelia e di Danilo su Thuram, nei quali il difensore per eccessiva foga e imprudenza prende tutto, prima gamba e poi palla, non sono stati sanzionati con il calcio di rigore. Questo deve spiegare Rocchi, non la rana e la fava: deve spiegare se questo tipo di intervento è consentito oppure no”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Simeone: “Vittoria col Verona fondamentale. Milan sfida chiave, vogliamo fare punti”

Biglietti Napoli-Genoa, da lunedì in vendita: prezzi e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”