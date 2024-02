Simeone: “Vittoria col Verona fondamentale. Milan sfida chiave, vogliamo fare punti”

Simeone, le dichiarazioni nel post partita col Verona

Ultime notizie Napoli – Giovanni Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, nel post-partita di Napoli-Verona. Di seguito le sue parole:

Simeone:

“Vittoria importantissima, più di quanto si possa immaginare. Parlavo con mia moglie, quando ho visto la partita della Fiorentina mi dicevo che sarebbe stata importantissima per noi: è arrivata la vittoria e dobbiamo continuare così, cercare di migliorare sempre di più.

Modulo? Dipende dall’avversario, contro una squadra che si chiude dietro giocare con il 4-3-3 ti dà più occasioni, il campo si apre di più. Contro squadre che attaccano, l’idea di provare il 3-5-2 potrebbe aiutare tanto.

Milan è la partita che può essere una svolta? Sì, però non dev’essere una forma di pressione: una partita chiave, sì, siamo in un buon momento, abbiamo ripreso a vincere e ciò ci deve aiutare. Non sarà la svolta se vinciamo e non sarà un danno se perderemo, ce la giocheremo provando ad essere forti e a portare punti in classifica”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

SSC Napoli, il report: Meret e Olivera personalizzato in campo, palestra per Zielinski

Biglietti Napoli-Genoa, da lunedì in vendita: prezzi e dettagli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Chiara Ferragni, la rivelazione: “Sì, Fedez a Sanremo mi ha ferito”