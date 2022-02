Pistocchi: “Sono rimasto deluso da un giocatore del Napoli”

Maurizio Pistocchi rivela di essere stato deluso da un giocatore del Napoli.

Maurizio Pistocchi è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso della trasmissione Radio Gol. Il giornalista è intervenuto a proposito di Cagliari-Napoli, sulla quale ha dichiarato di non aver mai visto una prestazione così brutta da parte della squadra partenopea.

“Non avevo mai avevo visto un Napoli così brutto. I partenopei hanno giocato molto male, ma era anche prevedibile. Il Cagliari di Walter Mazzarri è una compagine aggressiva, ti viene a prendere in tutte le zone del campo. Per questo motivo penso che il pareggio sia stato una specie di miracolo. Non mi è piaciuto in particolare Zielinski in quella posizione di mezzala. Secondo me Spalletti cambierà qualcosa a centrocampo.”

