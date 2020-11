Pistocchi: “Valeri pessimo arbitro, Ibrahimovic era da rosso”

Maurizio Pistocchi commenta l’arbritaggio di Valeri

Maurizio Pistocchi, giornalista, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Marte esprimendo il suo parere sulla direzione dell’arbitro Valeri in Napoli-Milan. Ecco quanto dichiarato:

“Valeri è un pessimo arbitro commette 4 errori importanti, il primo giallo di Bakayoko non c’era in quel caso è stato il calciatore del Milan che intervenendo in ritardo commetteva fallo, Kessie non commette fallo a mio modo di vedere su Ruiz fermando un importante ripartenza del Milan sul finire del primo tempo, la gomitata su Koulibaly era da rosso, il Var doveva intervenire sulla gomitata era un possibile cartellino rosso, mi sembra abbastanza grave che nelle trasmissioni post partita si aveva quasi paura di dire che l’intervento fosse pericoloso e da rosso, ed infine c’è fallo di Bakayoko sul gol del Napoli.”

