Pjanic la pedina del Barça per arrivare a Koulibaly: fissato incontro con ag. di entrambi

Pjanic la pedina del Barça per arrivare a Koulibaly

Calciomercato Napoli – Pjanic la pedina del Barça per arrivare a Koulibaly. Secondo il portale catalano Sport, l’unica strada per arrivare al difensore del Napoli sarebbe quella di mettere sul piatto il cartellino del regista bosniaco. In questo modo, il prezzo del cartellino (valutato 40 milioni da De Laurentiis) si abbasserebbe notevolmente.

Incontro Koulibaly Pjanic: le ultime

Fali Ramdani è l’agente sia di Koulibaly che di Pjanic. Sempre secondo Sport, la prossima settimana Ramadani incontrerà De Laurentiis a Roma per prospettargli questa sorta di scambio.

