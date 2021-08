Pjanic nei pensieri di Napoli, Juve e Roma, ma il bosniaco non convince

Napoli, Roma e Juventus su Miralem Pjanic, ma il bosniaco non convince le tre big italiane.

Miralem Pjanic si vede lontano da Barcellona, o meglio, starebbe cercando di lasciare la squadra per garantirsi un futuro lavorativo migliore, in quanto rischierebbe di passare una stagione ai margini della rosa. A tal proposito La Gazzetta dello Sport fa un resoconto sui vari interessi delle big italiane in merito al giocatore. Napoli, Juventus e Roma starebbero valutando diversi profili per riempire il centrocampo, tuttavia, ciò che offre il bosniaco non sarebbe di rilevante interesse per le squadre. I partenopei, dal canto loro, sarebbero alla ricerca di un giocatore più strutturato e non con uno stipendio XXL come il suo. Dunque, nel weekend potrebbe arrivare una decisione importante per Pjanic.

