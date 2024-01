la Repubblica – Polemiche in Arabia: “Dove sono Milan e Juve?”

L’edizione odierna del quotidiano, ha svelato un retroscena per quanto riguarda la Supercoppa Italiana, che avrà inizio questa sera in Arabia Saudita. Ad aprire la competizione saranno Napoli e Fiorentina, ma non passano inosservate alcune dichiarazioni: “Ancora ieri, alla vigilia della prima semifinale, i giornalisti sauditi chiedevano ai colleghi italiani come mai a Riad fossero state mandate Fiorentina e Lazio, «al posto di Juventus e Milan», quasi fosse uno sgarbo. È toccato all’amministratore delegato della Serie A, Luigi De Siervo, spiegare in conferenza stampa la formula della Supercoppa, e assicurare che questa sera «fra il Napoli e la Viola sarà una bellissima partita».

