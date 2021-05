Politano, l’agente: “Ha sofferto per la mancata qualificazione in Champions, è sparito per giorni”

Politano, la rivelazione del suo agente

L’agente di Matteo Politano, Davide Lippi, è intervenuto in diretta ai microfoni del programma radiofonico Si Gonfia La Rete, dove ha parlato del presente e del futuro del suo assistito. Ecco quanto dichiarato:

“Sono molto contento del fatto che Matteo sia rientrato nel gruppo dell’Italia, sono convinto che possa starci. Nei primi 6 mesi di Conte non ha giocato molto, poi è andato a Napoli. Sapevo che era una questione di ambientamento e sono felice per lui. Soffriva tanto per non andare in Nazionale, io so cosa cerca un C.T. della Nazionale e l’attaccamento è fondamentale. Spalletti? Non abbiamo avuto modo di parlarne, Matteo è concentrato sulla Nazionale. Con Conte aveva avuto qualche problema, semplicemente però su aspetti tattici. Spalletti l’ha fatto crescere, come anche Gattuso. Sicuramente gioca con un modulo confacente alle caratteristiche di Matteo. E’ un grande amico e grande allenatore, non c’era miglior tecnico per sostituire Rino. Mancata qualificazione in Champions? Non ne parliamo, Matteo è sparito per 3 giorni. E’ stata una sofferenza importante, penso che se lo sarebbero meritati, delusione grande. Ma questo allenatore che ha preso il Napoli ha le carte in regola per fare bene, ha le idee chiare, farà sicuramente bene.”

