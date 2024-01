Politano pronto al rinnovo con il Napoli: cifre e dettagli

Secondo il quotidiano Il Mattino l’attaccante Matteo Politano dovrebbe firmare a breve il rinnovo con il Napoli.

Matteo Politano sarebbe vicino al rinnovo con il Napoli. Di recente l’attaccante aveva ricevuto un’offerta dall’Arabia Saudita, tuttavia il suo desiderio sarebbe sempre stato quello di restare al Napoli.

Secondo Il Mattino il club azzurro starebbe attualmente preparando il nuovo accordo.

Di seguito quanto si legge sul noto quotidiano campano:

“Un raggio di sole nella vicenda Politano: l’ex Inter si è preso una pausa di riflessione al cospetto dell’offerta araba da 20 milioni di euro in tre anni. E De Laurentiis apre al rinnovo: adesso. Non vuole volti scontenti, prepara la sua bozza di prolungamento di contratto e si prepara a incontrare il suo agente Giuffredi. Vertice che potrebbe tenersi a Riad, dove il Napoli sposta il suo quartier generale a partire dal 14 gennaio, oppure anche nei prossimi giorni. Il club azzurro prepara la contromossa: triennale da quasi 2,8 milioni a stagione. Politano dirà di sì. Insomma, si va verso la fumata bianca e il rientro del caso. Una piccola certezza in questo scenario ancore pieno di nubi.”

