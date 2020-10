Positivi Inter – Dopo Bastoni anche Skriniar, dilemma difensivo per il derby

Stando all’edizione online de La Gazzetta dello Sport, nell’Inter ci sarebbero due positivi nel giro di poche ore.

Dopo l’annuncio della società milanese, salgono purtroppo a due i positivi: anche Skriniar nella lista:

“Dopo Alessandro Bastoni anche Milan Skriniar è risultato positivo al coronavirus. Il difensore dell’Inter si è sottoposto al tampone durante il ritiro con la nazionale slovacca: il responso è arrivato oggi. Guai per Antonio Conte che deve fare i conti con le temporanee indisponibilità di due difensori, in vista del derby contro il Milan in programma tra dieci giorni.