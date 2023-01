Post Napoli-Juve: le condizioni di Matteo Politano

Le ultime sulle condizioni di Politano dopo

Il Corriere del Mezzogiorno nella sua edizione odierna parla delle condizioni di Matteo Politano. L’esterno d’attacco è uscito per infortunio durante la partita Napoli-Juventus dopo aver accusato un fastidio al polpaccio destro. Il quotidiano però rassicura i tifosi riportando che non è nulla di serio. Politano si allenerà regolarmente e sarà pronto per i prossimi impegni.

Fonte foto: Instagram @matteopolitano16

