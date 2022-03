Primavera Napoli-Milan, vittoria netta degli azzurrini per 3-0

Il Napoli Primavera porta a casa una schiacciante vittoria contro il Milan.

In attesa della sfida di campionato di Serie A tra Napoli e Milan ci hanno pensato i ragazzi della Primavera a regalare una soddisfazione non da poco. La squadra allenata da mister Frustalupi ha battuto in casa il Milan nella sfida che ha rappresentato la 22esima giornata di campionato.

Agli azzurrini è bastato il primo tempo per imporsi sugli avversari. Dopo 30 minuti infatti i giovani azzurri avevano già segnato i tre gol più che decisivi. Grazie a questa vittoria il Napoli raggiunge il Genova in classifica, salendo a quota 28. Il Milan resta invece fermo a quota 30.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato, previsto un incontro tra Napoli e Fulham per Anguissa

Napoli, ufficiale la lista dei convocati per la sfida contro il Milan

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Alert cyber-attacchi in Italia: ‘Nel mirino gli aiuti umanitari’