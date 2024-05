Manna, primo giorno di lavoro a Castel Volturno: incontro con l’agente di Meret

Manna primo giorno di lavoro a Castel Volturno

Calciomercato Napoli – Giovanni Manna, primo giorno di lavoro a Castel Volturno come nuovo d.s. del Napoli. Ne scrive su Instagram il giornalista di Sportitalia Manuel Parlato.

Manna nuovo ds Napoli

Il nuovo direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è già a lavoro: arrivato alle 10 al centro sportivo di Castel Volturno a bordo di un suv bianco, su un altro dello stesso colore l’amministratore delegato del Napoli Andrea Chiavelli.

Manna già al lavoro per il casting del nuovo allenatore, ma in agenda anche il primo incontro di mercato, perché al Konami Training Center alle 14:00 è arrivato Federico Pastorello, agente del portiere Alex Meret, che aveva appuntamento per discutere del futuro e del rinnovo del suo assistito.

