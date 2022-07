La Gazzetta dello Sport – Problemi burocratici frenano Kim: manca poco alla firma.

La chiusura di Kim continua a ritardare, la causa è di natura burocratica: “Non pare ci siano complicazioni, ma la difficoltà nel fissare una serie di clausole, tradotte anche in inglese, porta le parti a uno scambio continuo di documentazione, mentre il difensore asiatico si trova a Lisbona e aspetta l’ok dei suoi agenti per volare in Italia e unirsi alla sua nuova squadra nel ritiro di Castel di Sangro”.

