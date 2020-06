Prof. Ascierto: “Tifo Juve da quando avevo 7 anni. Maradona? Pari a CR7”

Ai microfoni di Marte Soprt Live, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Marte, è intervenuto il professor Paolo Ascierto, oncologo dell’ospedale “Pascale” di Napoli. Tra i vari argomenti toccati, il Dottore ha parlato anche di calcio:

“Non ho mai rinnegato la mia fede bianconera. Nel gennaio 1972 vivevo a Campobasso, avevo 7 anni, ero un appassionato di calcio e si giocò Catanzaro-Juventus. Perse la Juve con gol di Mammì che esultò troppo. Mi diede fastidio e da allora tifo per la Juve. Chi è il vero Sarri? E’ l’allenatore che raggiunge l’obiettivo. Un voto a De Laurentiis? Direi 10 e lode. Più facile la Coppa Italia del Napoli o la Champions della prima? Purtroppo la prima, per noi sarà più complicato. Platini, Sivori, Maradona, Cr7 e Careca? Metto pari merito Maradona e Cr7, poi metto Platini e Sivori, infine Careca. Il vaccino per il Covid? Stiamo lavorando per iniziare la sperimentazione che partirà ad ottobre e novembre. Non sarà a disposizione il vaccino prima di un anno. Ci sono tante aziende che ci lavorano e qualcuno potrebbe anche anticiparlo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Coppa Italia, Juve-Milan e Napoli-Inter: come seguirle in TV e in streaming

UFFICIALE – Calciomercato, il Consiglio Federale stabilisce le date per le due sessioni

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Si dimette il responsabile delle pagine editoriali del New York Times