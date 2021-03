Prof. Mariani: “Ghoulam mi ha commosso, è molto determinato”

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha rilasciato alcune dichiarazioni il professor Pierpaolo Mariani – primario di ortopedia alla clinica di Villa Stuart – riguardo all’intervento di Faouzi Ghoulam.

Ecco le parole del prof. Mariani, riguardo l’intervento di Ghoulam:

“Ci ha detto grazie. Ancora sotto i fumi dell’anestesia Ghoulam ci ha detto grazie. Appena ha aperto gli occhi ha ringraziato tutti, dai medici agli infermieri. Ci ha commosso, non capita spesso”

“A tutti i tifosi del Napoli voglio dire di stare tranquilli, quella di Ghoulam è stata una classica rottura del crociato, con interessamento dei legamenti. Tra un paio di mesi dovrebbe ritornare in carreggiata.

C’è da dire, però, che il tutto dipenderà molto da come il calciatore risponderà alla riabilitazione e al percorso di recupero. Nel giro di 4-5 mesi Ghoulam tornerà come quello di prima.

La sua carriera non è assolutamente a rischio. Non è un infortunio del genere che può mettere a repentaglio un’intera carriera. Il ragazzo è molto determinato, ha tanta volontà ormai lo conosco bene. Inoltre a 30 anni non si può certamente mettere una pietra sulla sua vita calcistica. Al giorno d’oggi abbiamo calciatori che giocano fino ai 40 anni.

Ghoulam lascerà Villa Stuart tra un paio di giorni: più tardi sarà mio interesse occuparmi di lui e faremo ulteriori accertamenti, per vedere come ha reagito all’intervento.

Successivamente con il dottor Canonico prenderemo in considerazione quale percorso di riabilitazione sia migliore per lui”.

