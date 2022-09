Pronto il rinnovo per Meret: smentite sull’arrivo di Keylor Navas

Smentite totali per Keylor Navas. C’è solo Alex Meret nel futuro del Napoli

Ciro Venerato, giornalista, ha fatto il punto sul mercato azzurro ai microfoni di Rai Sport. Ecco le sue parole:

“C’è solo Alex Meret nel futuro del Napoli. Il portiere è pronto per il rinnovo e non avrà ombre alle sue spalle. Smentite totali su un possibile ritorno su Keylor Navas a gennaio, zero possibilità. Il Napoli non pensa neppure lontanamente al portiere del Paris Saint Germain. Lo sa benissimo anche Jorge Mendes che non a caso ha proposto il suo assistito a club di Premier e Liga (fino ad oggi con scarsi risultati). Sono arrivate rassicurazioni anche all’agente di Alex Meret: il Napoli non cercherà un altro portiere a gennaio, tantomeno Navas, mollato pochi giorni prima del finale di mercato. Il suo futuro non sarà partenopeo”.