PSG: non solo Fabian, anche Soler verso Parigi

Carlos Soler potrebbe essere un nuovo rinforzo per il PSG

Dopo Fabian Ruiz sta per arrivare a Parigi anche un altro centrocampista spagnolo. Stando a quanto riferito dal portale Cadena COPE, il Paris Saint-Germain avrebbe chiuso per il trasferimento di Carlos Soler dal Valencia. Il centrocampista, accostato negli ultimi mesi anche al Napoli, approderà in Ligue 1 per una cifra compresa tra i 15 e i 17 milioni.

