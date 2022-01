QUESTIONE DI MODULI – Napoli-Salernitana: previsione tattica e probabili formazioni

Il Napoli si prepara ad affrontare la Salernitana allo Stadio Diego Armando Maradona.

Il campionato di Serie A non si ferma ed è tempo di un altro impegno per il Napoli di Luciano Spalletti. Il prossimo avversario sarà la Salernitana, dunque testa al derby campano che avrà luogo allo Stadio Maradona domenica 23 gennaio alle ore 15. Gli azzurri tenteranno di portare a casa un’altra vittoria dopo quella in trasferta contro il Bologna. Portare a casa i tre punti significa dimostrare che il Napoli merita di essere nella parte alta della classifica.

Dall’altra parte c’è la squadra allenata da Stefano Colantuono che si trova nella parte bassa della classifica, per la precisione in ultima posizione. Con soli 10 punti collezionati, i granata necessitano di punti per tentare di lasciarsi alle spalle la zone retrocessione. Anche la squadra neopromossa dunque si impegnerà certamente per portare a casa una vittoria.

Il Napoli di Spalletti

Il Napoli arriva alla sfida contro la Salernitana con quasi tutti i giocatori a disposizione. La sqadra partenopea ha rabbracciato sia David Ospina sia Adam Ounas, ritornato dalla Coppa d’Africa dopo l’eliminazione della sua Algeria. Proprio a causa di questa competizione però Luciano Spalletti deve continuare a scendere in campo senza Kalidou Koulibaly e Zambo Anguissa. Come si può ben notare però la situazione in casa Napoli relativa agli indisponibili inizia a migliorare.

Ecco la probabile formazione partenopea: NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Lobotka, Ruiz; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. Luciano Spalletti continua ad affidarsi alla difesa a quattro. Victor Osimhen potrebbe partire dal primo minuto con alle spalle Insigne, Zielinski e Lozano, preferito a Politano.

La Salernitana di Colantuono

Situazione ben diversa invece in casa della squadra ospite, ossia ben peggiore. Recentemente tanti giocatori granata sono risultati positivi al Coronavirus, motivo per il quale si è anche pensato di rimandare il derby campano. Nella giornata di ieri i positivi all’interno del gruppo squadra erano ben otto; successivamente due giocatori si sono negativizzati, ma sfortunatamente un altro è risultato positivo. Come se non bastasse anche Ranieri non potrà scendere in campo in quanto squalificato, mentre Simy è in dubbio poiché recentemente è stato protagonista di un infortunio.

Ecco la probabile formazione scelta da Colantuono che deve far fronte a numerose assenze. SALERNITANA (3-5-2) Belec; Delli Carri, Veseli, Gyomber; Kechrida, Schiavone, Di Tacchio, Obi, Ruggeri; Gondo, Bonazzoli. All. Colantuono. Stefano Colantuono si affida invece al centrocampo a cinque. Davanti tale reparto ci sarà il duo composto da Gondo e Bonazzoli.

Tattica Napoli-Salernitana

Nonostante la situazione in casa Napoli sembri molto più vantaggiosa rispetto alla squadra ospite, gli azzurri non devono sottovalutare le insidie che la Salernitana potrebbe provocare. Come abbiamo detto l’attaccante Simy è in dubbio mase dovesse scendere in campo si dovesse rivelare molto pericoloso. L’attaccante ha segnato ben due reti contro il Napoli lo scorso aprile, dunque la difesa azzurra dovrà impegnarsi purché ciò non si ripeta.

Maria Marinelli