Corriere dello Sport – Rafa Marin è un obiettivo concreto: affare alla Brahim Diaz

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sull’interesse del Napoli per Rafa Marin. Il difensore spagnolo di proprietà del Real Madrid, e reduce di un anno in prestito all’Alaves, è un vero e proprio obiettivo per il Napoli.

“È lui – Manna, ndr – il primo sponsor dell’operazione, è lui che l’ha seguito e infilato nel ventaglio delle opzioni da proporre per il piano di rafforzamento della difesa, reparto nevralgico per il sistema di gioco di Antonio Conte.

Per il momento, Manna si sta concentrando sul doppio colpo: Alessandro Buongiorno e Rafa Marin, dicevamo. Giovanotto spagnolo di 22 anni, andaluso di Carmona, 35 presenze nella stagione appena conclusa tra Liga (33) e Coppa del Re con l’Alaves, proprietà Real Madrid: la formula sarebbe simile a quella che fu per Brahim Diaz con il Milan, ovvero con il diritto di recompra fissato a favore della Casa Blanca. Fatto sta che il Napoli è in pressing, ha voglia di chiudere l’operazione e battere la concorrenza di Milan e Bayer Leverkusen: Manna sta provando ad accelerare e lo ha fatto anche ieri”.

Fonte foto in evidenza — Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Ugolini: “Kvara ha parlato con Conte. Diventerà il più pagato del Napoli, queste le cifre”

Di Lorenzo-Napoli, Romano: “A oggi impossibile, ma la situazione potrebbe sbloccarsi dopo l’Europeo”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi