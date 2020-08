Rai Sport – Nessun dubbio, Lorenzo Insigne sarà in campo a Barcellona

Il giornalista Rai Sport, Ciro Venerato, è intervenuto in diretta radiofonica nel corso di “Radio Goal” su Kiss Kiss Napoli

Ciro Venerato, esperto di calciomercato e giornalista Rai Sport, è intervenuto nel corso di “Radio Goal” trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli parlando anche dello stato fisico del capitano del Napoli Lorenzo Insigne:

“Insigne sarà in campo a Barcellona al 100%, ho questa certezza. Invece ci sono due ballottaggi aperti e domani sarà il giorno della scelta. Tra Manolas e Maksimovic, favorito per il posto da titolare è il greco, mentre a centrocampo vedo più Demme che Lobotka per un motivo di ordine tattico. Gattuso, infatti preferisce avere il tedesco come schermo davanti alla difesa“.

