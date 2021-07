Ramadani ha voluto chiarimenti sulla valutazione di Koulibaly: risposta secca del Napoli

Ramadani ha voluto chiarimenti sulla valutazione di Koulibaly

Calciomercato Napoli – Ramadani agente di Koulibaly, ha voluto chiarimenti sulla valutazione del suo assistito, la risposta del Napoli è stata secca, ne parla Il Mattino.

“La risposta è stata secca: pure inserendo dei bonus, il prezzo è di 65 milioni. Il manager non ha ancora nulla tra le mani: neppure ha preso in considerazione la chiamata del PSG di poche settimane fa quando pensava di offrire 35 milioni di euro. Non c’erano margini per iniziare una discussione. Poi il PSG ha virato su Sergio Ramos e il capitolo si è chiuso definitivamente”

