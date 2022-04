Rambaudi: “Ho visto un litigio tra Spalletti e Zielinski”

L’ex calciatore riferisce di un battibecco tra il polacco e il tecnico

Roberto Rambaudi, ex calciatore ed ora opinionista ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, programma in onda sulla emittente Canale Otto. Nel suo intervento ha rivelato un retroscena riguardante Zielinski e Spalletti durante Atalanta-Napoli.

Queste le sue parole:

“Luciano Spalletti ha più volte rimproverato Piotr Zielinski e il centrocampista non è stato in silenzio, anzi. Ho visto un filmato nel quale il polacco ha mandato chiaramente a quel paese il suo allenatore. Gli avrà detto una roba del tipo: ‘Non mi rompere le p…’ o qualcosa del genere. Il calciatore era in chiara difficoltà e non ha gradito le continue raccomandazioni di Spalletti. Zielinski sta vivendo un periodo particolarmente complicato”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Moggi: “Scudetto? Vincerà il Napoli. Juve giustiziata dal Var a Torino”

UFFICIALE – Ammenda di 8mila euro all’Atalanta: “Cori beceri contro i napoletani e l’arbitro”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cucchi: due Cc condannati a 12 anni