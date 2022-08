Raspadori-Napoli: c’è distanza con il Sassuolo, chiusura a rischio

Giacomo Raspadori non è vicino al Napoli come si pensava

La redazione di SkySport tramite il profilo Twitter ufficiale stravolge il panorama del calciomercato azzurro: Giacomo Raspadori e il Napoli non sono vicini come sembrava. L’arrivo dell’attaccante italiano, che in questo momento è l’obiettivo numero uno del mercato partenopeo potrebbe non concretizzarsi. La trattativa con il Sassuolo non si è ancora sbloccata e potrebbe trovare ulteriori complicanze.

Questo il tweet:

