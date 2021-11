Dopo la vittoria di Varsavia i quotidiano sportivi elogiano gli azzurri di Spalletti, la rassegna stampa di oggi 5 novembre.

Apriamo la rassegna stampa con Il Corriere dello Sport edizione Campania: “Primissimi“. Tuttosport recita invece, “Super Napoli!” Il Mattino ricorda che il Napoli è primo sia in Italia che in Europa: “Il Napoli primo anche in Europa”