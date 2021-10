Razzismo a Firenze, Osimhen: “Disgustoso odiare qualcuno per il colore della pelle”

Il Napoli ha battito la Fiorentina per 2-1 nella gara di ieri all’Artemio Franchi, i Viola però non hanno perso solo sul campo ma anche sugli spalti. Dopo il fischio finale infatti alcuni tifosi della Fiorentina hanno urlato la parola “scimmia” contro Kalidou Koulibaly, questo dopo aver bersagliato anche Andre Anguissa e Victor Osimhen di buu e ululati. L’attaccante nigeriano non ci sta e si sfoga su Twitter.

Questo il suo tweet:

🇬🇧speak to your kids,your parents make them understands how disgusting it is to hate an individual because of the color of their skin NOTORACISM❌

🇮🇹parla con i tuoi figli, i tuoi genitori fanno capire loro quanto sia disgustoso odiare un individuo per il colore della sua pelle pic.twitter.com/sV8udBXzBU

— victor osimhen (@victorosimhen9) October 3, 2021