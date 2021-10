Fiorentina-Napoli, Spalletti: “Vittoria sofferta ma meritata, dobbiamo recuperare degli elementi”

Fiorentina-Napoli, Spalletti nel dopo partita

Al termine di Fioretina-Napoli che ha visto gli azzurri imporsi per 2-1, Luciano Spalletti ha rilasciato alcune dichiarazioni a DAZN. Ecco quanto dichiarato:

“Non era semplice vincere contro questaFiorentina. Non ci viene facile, dobbiamo imporci di avere certi comportamenti. Con due pallate dietro la linea difensiva diventa difficile. Le 5 sostituzioni sono molto utili, allungano la vita alle partite. Non basta nemmeno più il 2-0, se fai quattro cambi uomini puoi cambiare la storia della partita, soprattutto se hai elementi validi che subentrano. Abbiamo giocato al di sotto delle nostre possibilità. Non siamo riusciti a far arrivare una palla giocabile a Mertens e Petagna. Anguissa è uscito alla grande nel secondo tempo, meglio da mediano. E’ stata una partita un po’ sofferta. Non l’abbiamo strappata, ma è stata meritata come vittoria. Abbiamo bisogno delle sostituzioni. Fabian Ruiz ha giocato tutta la gara. Lobotka pure tornere utile. Mertens non è ancora al top della forma. La punizione sul gol di Rrahamni? L’ha fatta il Dortmund, l’ha fatta vedere il nostro analista. La punizione l’avrebbe potuta battere anche Mario Rui. Di solito le palle inattive le cura Baldini, studia gli avversari. Poi la fase difensiva viene analizzata da Calzona. Marco Domenichini studia il pressing in attacco. Siamo uno staff, ci dividiamo i compiti”.

