Fiorentina-Napoli, insulti razzisti durante la gara da parte dei tifosi viola

Durante Fiorentina-Napoli, i tifosi viola sarebbero stati artefici di insulti razzisti contro alcuni giocatori partenopei.

Durante la gara tra Fiorentina e Napoli sarebbe avvenuto un ennesimo episodio di razzismo. Come riporta DAZN i tifosi viola avrebbero insultato Victor Osimhen, Kalidou Koulibaly e Zambo Anguissa, utilizzando l’appellativo “Scimmia”. Non è tutto: Kalidou Koulibaly, a differenza degli altri due azzurri che avrebbero lasciato correre, non si è tenuto l’insulto e si è rivolto verso gli spalti urlando: “Hai detto scimmia? Vieni a dirlo qui!”

