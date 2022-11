Real Madrid e Premier su Osimhen; l’attaccante pensa al Napoli

Secondo il quotidiano Il Mattino il Real Madrid e la Premier League sarebbero interessati a Victor Osimhen, che però penserebbe solo al Napoli.

Victor Osimhen si sta dimostrando sempre più decisivo per il Napoli. L’attaccante nigeriano non è passato inosservato in Europa, in particolare il Real Madrid di Carlo Ancelotti e qualche club di Premier League lo starebbe corteggiando.

Ecco quanto riportato sul noto quotidiano campano:

“Nessuna preoccupazione se dalla Spagna si vocifera di un interessamento insistente da parte del Real Madrid di Ancelotti per Osimhen. L’attaccante nigeriano è oramai sulla bocca di tutti, non solo del blasonato club spagnolo, perché uno con quelle qualità, quella cattiveria sotto porta e quella pericolosità nella metà campo avversaria non può che far gola a tutti, eppure non c’è rumors che in questo momento lo possa distogliere dal focus Napoli. Il sogno suo – e dei suoi compagni – si chiama scudetto e fino a quel momento la testa non sarà rivolta altrove se non alle gare del Napoli.”

Fonte foto: Instagram @victorosimhen9

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Uruguay, Mathias Olivera è tra i convocati per il Mondiale

Bocchetti dopo Verona-Juventus: “Basito dal rigore non dato”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Migranti, la nave Ocean Viking è arrivata nel porto di Tolone