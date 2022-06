Rebus portieri Napoli, possibile scenario clamoroso

Rrebus portieri Napoli, possibile scenario clamoroso. Infatti stando a quanto raccontato da Radio Kiss Kiss Napoli, ad oggi non è detto che Alex Meret rinnovi, starebbe prendendo piede uno scenario clamoroso per certi versi: perché sia il classe ’97 che David Ospina potrebbero non prolungare il rinnovo di contratto e salutare in questa finestra di mercato. A quel punto, chiaramente, Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis dovrebbero poi prendere due estremi difensori.

