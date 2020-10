Regola fuorigioco – I centimetri dubbi bisogna cancellarli

Tutto è cambiato dal 1990: così come riportato dal Corriere.it, la televisione «pretese» nuovi guardalinee per ridurre i gol irregolari concessi o i gol regolari annullati. I guardalinee abbassarono i margini di errore fino a mezzo metro malgrado una velocità maggiore del gioco. Era già un miracolo: si scopriva finalmente che la difficoltà del fuorigioco era dovuta soprattutto all’individuazione del momento preciso del lancio del pallone (fase 1), piuttosto che alla valutazione del contemporaneo superamento della linea di difesa da parte dell’attaccante (fase 2).

Oggi, bisogna cercare soluzioni coraggiose per il calcio raccogliendo i risultati dell’attuale lavoro umano-tecnologico sul fuorigioco, ma non sprecando il lavoro d’attacco delle squadre per i pochissimi centimetri dubbi che in fondo non danno vantaggi reali all’attaccante.